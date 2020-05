La nuova Sara Affi Fella: sexy mamma, sfoggia il pancione al quinto mese

E' passato il tempo dello scandalo a Uomini e Donne. Adesso Sara Affi Fella ritrova il sorriso. L'ex tronista - famosa per la bufera scoppiata durante il dating show, a cui avrebbe partecipato pur tenendo in piedi un fidanzamento di nascosto - aspetta il primo figlio dal nuovo fidanzato Francesco Fedato e grida tutta la sua gioia sui social. "Famiglia felice - scrive nell'ultimo post, a corredo di uno scatto con pancione al quinto mese - Non ti abbiamo ancora conosciuto ma ci hai già cambiato la vita. Mamma e papà ti amano già".

Nello scatto, che raggiunge quota 100mila like, Sara e Francesco sono in bagno e si fanno un selfie allo specchio. L'immagine è il ritratto della nuova vita quotidiana della 24enne napoletana, oggi futura mamma che mette al centro la famiglia lasciandosi alle spalle gli scandali. I due anno coppia da qualche tempo. Lui, veneziano classe 1992, è un calciatore italiano, che attualmente ricopre il ruolo di attaccante del Gozzano, squadra della provincia di Novara.

Sara Affi Fella incinta

L'annuncio della gravidanza è arrivato due mesi fa. E, all'inizio, si sono presentati alcuni problemi. "È una gravidanza ahimé non facile - raccontava Sara a marzo - Infatti ho scelto di tornare nella mia città natale per avere accanto mamma in questo periodo così delicato". Poi tutto è rientrato e ora i futuri genitori possono sorridere al futuro.

Un futuro in cui ci sarà anche il matrimonio? "Oggi la cosa fondamentale è solo portare avanti la gravidanza in modo sereno. Questo è il mio unico pensiero fisso. Il resto può attendere. Ovviamente sogno una bella festa di nozze - ha proseguito Affi fella - Ma aspettiamo, poi sapremo godere del meglio che verrà. Ringrazio sempre la mia famiglia che non mi ha mai abbandonato. E posso dirlo, ma a bassa voce, sono felice. Anzi siamo felici, sia io, sia Francesco".