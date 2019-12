Sara Tommasi ha aperto una panetteria

Una nuova sfida per Sara Tommasi. Dopo il turbolento periodo di eccessi vissuto negli ultimi anni e il percorso di riabilitazione in corso, la showgirl avrebbe aperto qualche giorni fa una panetteria chiamata 'Le forme del grano' a Terni, sua città d'origine.

“Amo molto questo nuovo lavoro e sono felice di tenermi impegnata ogni giorno - dichiara Tommasi, come riporta TerniToday - Spero sempre che mi richiamino però in televisione, è quello il mio lavoro, è quello ciò che amo di più fare”. E', invece, di qualche settimana fa la sua ultima intervista televisiva a 'Live - Non è la d'Urso', dove ha ripercorso idealmente i momenti più difficili vissuti negli ultimi anni, tra abuso di droge e il coinvolgimento in un film a luci rosse.

Ora Sara ha deciso di intraprendere una nuova strada, senza per questo accantonare le ambizioni mediatiche. “Il mio sogno sarebbe quello di partecipare ad un reality-show – sottolinea Sara Tommasi - al Grande Fratello Vip volentieri oppure perché no, partecipare nuovamente a L’Isola dei Famosi come accaduto nel 2006 dove mi sono classificata quarta. Mi candido ufficialmente per la prossima edizione, e questa volta vorrei vincere, principalmente per me stessa, come rivalsa personale!”