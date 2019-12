Tra bijoux e architettura, lo shopping prezioso delle vip a Roma (FOTO)

Con l'atmosfera natalizia che inizia a farsi sentire è impossibile resistere alla tentazione dello shopping. Che sia per giocare d'anticipo sull'acquisto dei doni o semplicemente per il gusto di farsi un regalo, in tanti hanno affollato le strade di Roma nell'ultimo weekend. Tra questi anche molte celebrità, che si sono ritrovate alla presentazione dell'ultima collezione di bijoux di Giulia Giannini e Costanza De Cecco - designers di gioielli famose per l'ispirazione architettonica delle loro creazioni -, dedicata stavolta alla Scala, elemento strutturale per eccellenza.

In Via della Scrofa, a pochi pazzi da Piazza Navona, ecco sbirciare tra le vetrine del punto vendita Jane Alexander in dolce compagnia del compagno Gianmarco Amicarelli. L'amore ritrovato della coppia - che si era detta addio quest'inverno dopo la partecipazione di lei al Grande Fratello Vip - troverà presto coronamento con le nozze. E, dunque, non sembra un caso che i due si soffermino proprio di fronte alle teche con gli anelli. Chissà, forse quest'anno il regalo sotto l'albero sarà dei più romantici. A fare shopping anche la regista Francesca Comencini, sorella di Cristina, la showgirl Benedetta Mazza e l'attrice Benedetta Valtorta. Tutte incantante dall'effetto scenografico della collezione, sinuoso omaggio a tre monumenti: la scala elicoidale di Palazzo Barberini a Roma, quella ottagonale di Palazzo Rosso a Genova, e, infine la più celebre esistente, Piazza di Spagna. Capolavori dell'architettura di ogni epoca da indossare per una bellezza senza tempo.

Nella foto in basso: Jane Alexander con Giulia Giannini e Costanza De Cecco; Jane e Gianmarco Amicarelli; Francesca Valtorta

