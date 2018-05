Selvaggia Lucarelli si confessa a Domenica In: "Ho molti difetti ma non temo conseguenze lavorative"

Selvaggia Lucarelli si è raccontata durante un'intervista rilasciata a Cristina Parodi nel pomeriggio di Domenica In. L'opinionista e giornalista ha raccontato alcuni particolari della sua vita privata, dal lavoro all'amore e anche con un cenno alla "questione GF" che ormai tiene banco da alcuni giorni. Già perché l'ex fidanzato di Nina Moric, Luigi Favoloso, è stato eliminato dal gioco per un comportamento definito da Barbara D'Urso "inquilificabile". L'ex gieffino è accusato di aver indossato una maglia contenente una scritta offensiva sembrerebbe proprio nei confronti di Selvaggia Lucarelli, la quale non si è lasciata sopraffare e ha risposto per le rime. In tv ha detto: "Ho molti difetti ma non temo conseguenze lavorative".

Gli inizi della carriera di Selvaggia Lucarelli

"Ho frequentato un istituto diretto da suore per circa 9 anni" ha confessato Selvaggia Lucarelli "e in quegli anni ero molto calma, tranquilla, le suore mi dicevano che non esisteva una santa con il mio nome, quasi ho creduto di avere la vocazione". Ha puntualizzato: "Insomma, mi ero convinta che sarei potuta diventare santa poi sono diventata l’anticristo e in quarto ginnasio ho perso la vocazione". Selvaggia Lucarelli ha raccontato anche dei suoi compagni di scuola: "Al liceo ero fidanzata con un ragazzo molto bello e nella mia prima ospitata in tv ho raccontato a Marta Flavi proprio la mia storia d'amore e quando il giorno dopo sono arrivata a scuola mi hanno accolto tutti i miei compagni".

“Mi piacciono i viaggi”

Selvaggia non è sfuggita alle domande di Cristina Parodi che le ha chiesto anche di raccontare la sua storia d'amore: "Sì, ho un fidanzato più giovane di me di 15 anni, fa lo chef, ci completiamo molto e quello che mi ha colpito di lui è stato trovare tanti talenti in una sola persona". POi ha raccontato anche dei viaggi: "Ho fatto dei viaggi meravigliosi con mio figlio, come quello in Bosnia e in Giappone, con il mio fidanzato siamo stati in India e Uzbekistan, dall’altra parte del mondo nessuno sa chi sia è bello!”.