Serena Grandi, la confessione shock: "Da bambina sono stata molestata da un prete"

(La testimonianza di Serena Grandi a 'Mattino 5')

E’ una testimonianza forte quella che Serena Grandi ha rilasciato in un’intervista per il programma ‘Mattino 5’, ricca di dettagli angoscianti in merito a delle molestie che avrebbe subito da bambina da parte di un prete conosciuto durante il periodo del catechismo, quando aveva 7-8 anni. Insieme a lei, a subire le pesanti attenzione del religioso sarebbe stata anche una sua amichetta, come spiegato dall’attrice.

“Stavamo facendo catechismo, c’era preparazione per la comunione. Eravamo io e questa amichetta e lui insisteva sempre ad andare in Parrocchia anche dopo il catechismo, ci prendeva dalla testa…. ci prendeva per mano, ci accarezzava”, ha raccontato alle telecamere del programma di Canale 5: “Dopo parecchi anni lo dissi a mia madre e lei mi fa: ‘Lo sai che l’hanno mandato via perché con il passare dell’anno era diventato sempre più pesante?’”.

Dopo quell’esperienza Serena Grandi si è allontanata dalla Chiesa: “Dopo quello strascico di porcheria che avevo sentito, non voglio sentire i preti, non voglio andare a Messa, non ci credo quando fanno i loro discorsi lunghissimi che annoiano e basta quando la realtà è un’altra”, ha aggiunto per poi concludere: “Eravamo ingenue, piccoline, sentivo che non era normale”.