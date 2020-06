Quei messaggi di troppo sul telefono, così Pago ha deciso di scaricare Serena

Prosegue la telenovela tra Serena Enardu e Pago. Legati da otto anni, si sono lasciati l'anno scorso a Temptation Island Vip, per poi tornare insieme in primavera al Grande Fratello Vip, e, infine, dirsi di nuovo addio via social nel pieno del lockdown. Ma come mai la coppia è scoppiata di nuovo? A rivelarlo è il cantante nel suo primo libro pubblicato ed intitolato proprio 'Vagabondo d'amore': come nelle migliori delle soap opera, dietro alla crisi ci sarebbe un terzo incomodo, ovvero Alessandro Graziani, ex tentatore di Temptation Island.

In una lettera scritta all'ex compagna attraverso il settimanale Chi (proprio nelle stesse ore in cui il libro va in stampa), Pago racconta di aver trovato qualche sms di troppo sul cellulare di Serena. Il tutto sarebbe avvenuto proprio durante la quarantena e, precisamente, il 22 aprile. "Cara Serena, ho smesso dentro me di chiamarti amore. E’ il 22 aprile. Il mio cuore non batte più come prima. Nei capitoli consegnati a febbraio, prima del Coronavirus, ‘Tu lo sai’, che ero pronto a convolare a nozze. La quarantena è una vera prova d’amore per ogni coppia che decide di superare insieme un momento drammatico. E noi, noi no. Siamo quelli che non ce la facciamo, non ce la faremo o forse siamo quelli semplicemente siamo destinati a non stare insieme".

Serena, Pago e quei messaggi di troppo sul telefono

Per Pago è impossibile passare sopra a quanto ha scoperto. In pratica, Serena sarebbe stata con Alessandro Graziani proprio nel periodo in cui voleva tornare con Pago. "Succede qualcosa dal quale non si può più tornare indietro - rivela - I vecchi tempi sono tornati o forse non sono mai andati via per te. Ti chiudi in bagno. Il tuo cellulare però resta fuori. Non lo avrei mai fatto. Non l’ho mai fatto. Sono un buono. Chi mi conosce lo sa. Non resisto. Prendo lo smartphone in mano e lo sblocco. Guardando la lista dei messaggi su WhatsApp, corro velocemente sotto il nome ‘Ale’ con accanto un emoticon con un orsetto. Già, non ci volevo credere. Quello che leggo, quello che ascolto - ebbene sì anche gli audio - è un qualcosa che non mi fa nemmeno male. E’ solo una realtà di m... che devo accettare".

Già perché Serena a Pago avrebbe nascosto alcune verità. "Serena, tu non hai avuto un flirt di due giorni, in Sardegna con questo ragazzo come mi hai voluto far credere. Ma è stata una vera storia d’amore. E il tutto succede- va, combaciando le date, proprio nel periodo in cui volevi tornare con me. Quando sei uscita dal bagno, quel telefono l’ho lanciato sul lavandino. Ti ho guardato e ti ho detto: ‘Menomale che mi avevi detto tutto’. La frase che non scorderò mai, però, è una: ‘Ci sono stata più volte’”".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Così Pago è tornato "a essere un vagabondo, senza casa e senza amore". Una chiosa degna delle migliori puntate di Beautiful.