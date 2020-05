Silvia Provvedi svela il nome della figlia e annuncia: “Sposerò Giorgio appena sarà possibile”

A poche settimane dalla nascita della sua prima figlia Silvia Provvedi ha rivelato ai lettori del settimanale Chi il nome scelto per piccola, frutto dell'amore con il compagno Giorgio De Stefano. "Si chiamerà Nicole", ha rivelato la gemella bruna delle Donatella: “Eravamo indecisi sul nome, ma Celeste, l’altra scelta, lo terremo per la prossima volta”. Già, perché nei programmi futuri di Silvia Provvedi c’è il sogno di una famiglia numerosa e, prima ancora, il matrimonio con il compagno, l’imprenditore di origine calabrese titolare di un noto ristorante a Milano, diventato ‘famoso’ ai tempi della sua partecipazione al GF Vip con il nome misterioso di ‘Malefix’.

Le nozze si celebreranno quando l'emergenza sanitaria sarà risolta, ma qualche dettaglio sulla cerimonia è nelle fantasie della futura sposa: “È nei nostri programmi, lo vogliamo. Ma la situazione che stiamo vivendo a causa del Covid 19 ci mette nelle condizioni di dover aspettare e noi aspettiamo. Io già immagino la scena. Nicole in braccio a mia sorella Giulia che porta le fedi. Bellissimo”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Silvia Provvedi sulle difficoltà della gravidanza durante l’emergenza sanitaria

Silvia Provvedi ha condiviso con i follower i momenti più emozionanti della gravidanza vissuta in un momento tanto complicato come quello della crisi sanitaria in corso e delle difficoltà affrontate nei mesi di dolce attesa ha parlato nel corso dell’intervista al settimanale. "Ho dovuto tirare fuori tutta la mia forza", ha confidato la cantante che ha spiegato di aver seguito on line sia il corso preparto con la sua ostetrica che quello del primo soccorso pediatrico: "Mi sono anche divertita tra corsi di fitness per donne in dolce attesa e lezioni di cucina. Beh, poi ho passato ore ed ore al telefono con mia sorella Giulia, dato che a causa della quarantena eravamo separate".