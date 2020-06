Silvia Provvedi mamma: "Benvenuta Nicole, l'amore della nostra vita"

Silvia Provvedi mamma. E' nata la piccola Nicole, primogenita della cantante del duo Le Donatella. La bambina è frutto dell'amore per l'imprenditore Giorgio De Stefano, a cui la 26enne modenese è legata da un paio di anni. Le prime dichiarazioni sono di Giulia, sorella gemella di Silvia, che tramite Instagram fa sapere: "Sono super emozionata, grazie per tutti i messaggi che ci state inviando".

Silvia Provvedi mamma

"Il giorno più bello della nostra vita. Benvenuta amore" è il messaggio con cui Silvia ha annunciato nel pomeriggio la nascita ai follower. La gioia è incontenibile, come rivelato dalla stessa cantante già qualche settimana fa: "Per la prima volta sto pensando solo ed unicamente al mio presente e al mio futuro", ha raccontato a proposito della gravidanza, "Il passato l’ho realmente accantonato, ma senza dimenticarlo. Il mio augurio più grande è poter avere con il mio compagno serenità, felicità e unione. Ho trovato una persona che mi ha rapito il cuore, un uomo che mi ha ridonato il sole".

Chi è Giorgio De Stefano, compagno di Silvia Provvedi

Lui è, appunto, Giorgio De Stefano, imprenditore calabrese che gestisce un locale a Milano, a cui è legata da due anni, dopo la turbolenta rottura con l'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona, e che i telespettatori hanno imparato a conoscere con il soprannome di 'Malefix' durante l'esperienza televisiva di Silvia al Grande Fratello Vip.

Le felicitazioni del mondo dello spettacolo

Settantamila i like al post in soli trenta minuti. Tanti i personaggi dello spettacolo che hanno lasciato il proprio abbraccio in calce al post. Tra questi gli amici Francesco Monte, ex tronista, Samantha De Grenet, showgirl, che scrive "E adesso comincia l'avventura più bella". Ed ancora Melita Toniolo, ex gieffina ed influencer, e Lorella Boccia, ballerina e conduttrice. "Sarai una mamma meravigliosa", aggiunge Martina Handy, ex gieffina. "Congratulazioni ci vediamo al Parco con le carrozzine!", scherza Stefano Sala, modello ed ex gieffino diventato da poco papà del secondo figlio.

Ma l'elenco è in continuo aggiornamento. Tanto è l'amore lasciato in calce al post dai colleghi della tv.