Silvia Provvedi, il messaggio dolcissimo per la figlia Nicole: "Un mese di te" | FOTO

Lo scorso 18 giugno Silvia Provvedi è diventata mamma della piccola Nicole. Un mese d'amore che la cantante del duo Le Donatella ha ricordato con un dolcissimo post su Instagram: una carrellata di immagini, dal pancione degli ultimi giorni ai primi baci con la bimba.

"18/7/2020 – ✨1 mese di te... l'amore più grande che tutta la famiglia potesse provare. Auguri amore nostro❤ sei unica.💘 ti amiamo follemente 🐻❤️

Una foto più dolce dell'altra, con Silvia Provvedi mamma estasiata della sua piccola Nicole, che come era prevedibile ha conquistato tutta la famiglia, citata dalla cantante nel suo messaggio. E il pensiero va ovviamente alla sorella Giulia, a cui è legatissima. Su Instagram non si contano le foto di loro due insieme, a testimonianza ulteriore di quanto forte sia il legame tra le due sorelle.

Un mese fa la nascita della figlia di Silvia Provvedi: pochi giorni dopo l'arresto del compagno

Non c'è traccia invece, nel messaggio di Silvia Provvedi né altrove, del papà di Nicole, l'imprenditore Giorgio De Stefano. Il compagno di Silvia Provvedi è stato arrestato a pochi giorni dalla nascita della figlia nel corso di una retata anti 'ndrangheta.

Dopo l'arresto, Silvia Provvedi aveva atteso qualche giorno e poi aveva scritto un messaggio ai follower su Instagram. "Non parlerò più di questa triste vicenda che ha coinvolto me e tutta la mia famiglia fino alla conclusione delle indagini, perché penso sia una mancanza di rispetto nei confronti di una magistratura in cui ho sempre creduto e in cui credo tutt'ora", aveva scritto Silvia Provvedi, per poi aggiungere: "Al mio compagno Giorgio rinnovo sempre di più il mio amore e la mia vicinanza".