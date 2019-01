De Martino, esordio in Rai con messaggio per Belen: "Siamo una famiglia"

Le presentazioni ufficiali al pubblico Rai sono state fatte. Stefano De Martino, stamattina, è stato ospite di Eleonora Daniele a "Storie italiane", ma il prossimo conduttore di "Made in sud" non ha parlato solo della sua nuova avventura televisiva. Parole (e che parole!) le ha riservate anche alla famosa ex moglie Belen Rodriguez, mamma del suo amore più grande, Santiago.

"Anche se ci siamo lasciati siamo una famiglia - ha spiegato l'ex ballerino di Amici - è questo il mio mantra. Abbiamo cercato di trasferire questo amore familiare a Santiago, prendiamo le nostre decisioni insieme, condividiamo quello che è possibile. Cerchiamo di avere meno problemi possibili. E quindi facciamo decidere a Santiago. Abitiamo a 300 metri di distanza e quindi quando io sono a Milano, è il piccolo che decide con chi vuole stare".

Santiago è il suo centro del mondo ed è stato proprio lui a farlo diventare "grande". "Nessuno ti insegna a essere padre - ha spiegato Stefano, sempre emozionato quando parla di suo figlio - Per me è stato fortissimo, avevo 23 anni. L'ho imparato strada facendo. Credo che sia il mestiere più difficile che ci sia. Ero davvero giovane. E' un amore che ti nasce nel cuore da un giorno all'altro, una spinta, qualcosa che ti fa cambiare tutto, pensi prima a lui e poi a te. Cerco di vederlo tutti i giorni. Abbiamo un dialogo speciale. Gli chiedo spesso se sono un bravo papà e lui mi risponde che sto andando bene".

