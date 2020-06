Stefano De Martino senza Belen: le foto della gita sulla loro barca (dedicata a Santiago)

E’ trascorso quasi un anno dalle immagini che mostravano la famiglia De Martino – Rodriguez serena come un tempo sulla barca dedicata al figlio Santiago, teatro galleggiante di una serenità riconquistata dopo anni di separazione. Oggi, però, il timore che quelle stesse situazioni di armonia non si replicheranno anche per l’estate 2020 cresce di pari passo con il rafforzamento di una crisi di coppia davvero persistente. Su quella stessa barca, infatti, come mostrano le foto pubblicate dal settimanale Chi, adesso c’è solo lui, il ballerino e conduttore di ‘Made in Sud’ che si è concesso una gita al largo di Napoli senza moglie e figlio, ma con la sorella Adelaide e un amico.

La distanza tra lui e Belen continua, dunque, e non solo da un punto vista geografico, visto che Stefano è solito recarsi a Milano nei weekend per trovare il figlio che vive con la madre. A qualche settimana dalle prime indiscrezioni sulla crisi di coppia e dalla conferma di un effettivo allontanamento, le divergenze nella coppia non sembrano appianarsi, dunque, e, soprattutto, stando alle parole di lui che non vuole commentare la sua vita privata e a quelle di lei che lasciano intuire senza spiegare, il timore è che davvero la stagione estiva li ritroverà lontani…