Storie Italiane, Maurizio Mattioli in lacrime per la moglie morta

Maurizio Mattioli, attore romano interprete di diversi film e fiction di successo come ‘I Cesaroni’, è stato colto da un momento di grande commozione durante l’ntervista a Eleonora Daniele nel programma di Rai Uno ‘Storie Italiane’.

L’artista non ha potuto trattenere le lacrime rivedendo le immagini della moglie Barbara, deceduta nel 2014 dopo sette anni di drammatiche sofferenze causate da un grave incidente stradale.

“L'incidente di mia moglie è stato un colpo terribile mi è cascato tutto addosso”, ha raccontato Mattioli a Eleonora Daniele: “Poi, da lì, 7 anni di passione, soprattutto di sofferenza emotiva: anche mia moglie avrebbe preferito finirla prima".

Maurizio Mattioli, le sofferenze della moglie dopo l’incidente

A seguito del grave incidente stradale la moglie di Maurizio Mattioli ha affrontato grandi sofferenze che l’attore ha ricordato a sette anni dall’accaduto.

"In quei pochi momenti di lucidità mi faceva capire che soffrire in quella maniera, inutilmente, senza un minimo di speranza… Per sette anni è stata veramente brutta", ha raccontato Mattioli, che solo adesso sta ricominciando a prendere in mano la sua vita anche grazie ai suoi amici.

"Stiamo ricominciando a vivere un po', adesso: purtroppo, o per fortuna, la vita prosegue e va avanti”, ha confidato: “Però ci sono stati gli amici, esistono persone che possono farti soffrire un po' di meno standoti vicino in maniera sincera: io, grazie a Dio, le ho avute"



Tra loro, tra le persone che più di altre hanno condiviso quel dolore con lui, c’è stato anche il regista Carlo Vanzina, (scomparso lo scorso 8 luglio) e il fratello Enrico: "Io ho avuto tanta solidarietà, tutt'ora ce l'ho, ma in termini pratici loro sono stati straordinari. Non hanno mai tradito l'amico a favore del regista o del produttore”, ha aggiunto Mattioli: “Nessuno avrebbe fatto quello che hanno fatto loro. Mettendomi a mio agio, anche con sforzi economici. E Carlo mi mancherà per sempre, per tutta la vita. Ciao Carlo".