“La figlia di Michael Jackson ha tentato il suicidio", lei smentisce su Twitter

La figlia di Michael Jackson, Paris, ha smentito la notizia di un suo presunto tentativo di suicidio, pubblicata da Tmz.

Il sito americano di gossip, che cita fonti vicine alla famiglia e alla polizia, dava la Jackson ricoverata in un ospedale di Los Angeles ma la stessa Paris ha replicato su Twitter direttamente all’account del sito, smentendo e accusando la redazione di dire bugie. Paris Jackson aveva già tentato il suicidio nel 2013.

Secondo quanto riferito da Tmz, polizia e soccorsi sarebbero intervenuti nell’abitazione di Paris Jackson dopo aver ricevuto una chiamata. L’aspirante attrice e modella avrebbe tentato di tagliarsi le vene e il gesto, sostiene il sito americano, sarebbe legato agli effetti del documentario “Leaving Neverland” nel quale due uomini affermano di essere stati molestati da Michael Jackson quando erano bambini.

"Leaving Neverland", polemiche sul documentario

Il documentario (che in Italia andrà in onda il 19 e il 20 marzo sul canale Nove) ha suscitato già polemiche e reazioni. Il marchio Louis Vuitton ha ritirato dei pezzi della collezione uomo autunno-inverno 2019 ispirati a Jackson, mentre diverse radio emittenti in Canada e Nuova Zelanda hanno messo al bando la musica dell’artista, scomparso nel 2009. I Simpson hanno anche ritirato dalla distribuzione un episodio della serie animata in cui Michael Jackson doppiava uno dei personaggi.