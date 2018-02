Marcella Bella: "Mia mamma si è lasciata morire dopo l'ictus di mio fratello"

“Mia mamma si è lasciata morire dopo l’ictus di Gianni”. Queste le parole di Marcella Bella, ospite a "Verissimo" domani, sabato 3 febbaro, parlando della drammatica reazione di sua madre alla malattia del figlio Gianni Bella.

Ai microfoni del talk show, la cantante apre il suo cuore al pubblico e racconta l'agonia della donna. “Mia mamma è diventata anoressica. Non ha accettato che mio fratello non sia più riuscito a parlare. E’ arrivata a pesare 34 chili e alla fine ha proprio smesso di mangiare”.

Colpito da un ictus nel 2010, ora Gianni sta molto meglio e tal proposito l'interprete siciliana racconta: “Adesso va tutto bene. Gianni apprezza la vita quasi come prima e apprezza le cose semplici come vedere il mare e mangiare il pesce. Ora – aggiunge – ama vivere in Sicilia. Gianni è un uomo con una grande dignità e non ci fa pesare nulla”.

Spazio poi ai nuovi progetti professionali. Marcella racconta il suo ritorno discografico con l’album ‘Metà amore metà dolore’ ed annuncia il suo ritorno anche sulle scene: “Dal 16 febbraio inizia il mio tour, torno a cantare dal vivo”.