Lotto e SuperEnalotto, estrazioni di oggi: i numeri vincenti di sabato 13 luglio 2019

Le estrazioni di SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto di oggi sabato 13 luglio 2019. Ecco le combinazioni vincenti e i numeri estratti oggi, a partire dal SuperEnalotto. Poi Lotto e 10eLotto. Per quel che riguarda l'estrazione di oggi del SuperEnalotto, il Jackpot del gioco più famoso di casa Sisal ha toccato i 187,4 milioni di euro, una cifra folle. Ecco tutti i numeri vincenti in diretta delle estrazioni di oggi sabato 13 luglio.

SuperEnalotto oggi sabato 13 luglio 2019: numeri vincenti

La combinazione vincente del SuperEnalotto di oggi sabato 13 luglio è:

3 13 15 36 42 90

Numero Jolly 6 - Numero Superstar 83

Lotto oggi sabato 13 luglio 2019: numeri vincenti, tutte le ruote

I numeri estratti su tutte le ruote del Lotto oggi:

BARI 54 31 10 65 9

CAGLIARI 86 35 18 42 64

FIRENZE 29 47 61 63 12

GENOVA 78 88 79 27 89

MILANO 78 23 38 49 19

NAPOLI 65 83 45 7 37

PALERMO 89 15 2 21 5

ROMA 25 29 50 78 37

TORINO 67 38 41 34 2

VENEZIA 63 87 22 73 39

NAZIONALE 43 80 33 22 48

10eLotto oggi sabato 13 luglio 2019: numeri vincenti

I numeri vincenti del 10eLotto oggi:

10 15 18 23 25 29 31 35 38 47 54 63 65 67 78 83 86 87 88 89

Numero Oro 54

Doppio Oro 54 31

E' oggi il premio più ricco al mondo e quello più alto mai messo in palio nella storia del gioco. L'ultimo "6" del SuperEnalotto risale a oltre un anno fa, il 23 giugno 2018, quando 51,3 milioni furono distribuiti in tutta italia grazie a un sistema da 45 quote. L'estrazione del SuperEnalotto di oggi sabato 13 luglio 2019 è avvenuta come sempre alle ore 20.

Estrazione SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti

Nella classifica mondiale oggi come oggi il Superenalotto in classifica precede, fra le lotterie europee, l’Euromillions che vale 90 milioni di euro e l’Eurojackpot che invece mette sul piatto 17 milioni, mentre a livello mondiale fa meglio del Powerball, che non va oltre 194 milioni di dollari (circa 172 milioni di euro) e del MegaMillions con i suoi 121 milioni di dollari (108 milioni di euro). Nella ultradecennale storia del Superenalotto, solo sei volte il jackpot è stato centrato nel mese di luglio: nel 2015 ad Acireale, in provincia di Catania (21,8 milioni di euro), nel 2013 in provincia di Bologna (13,9 milioni), nel 2004 a Trieste (2,2 milioni), nel 2000 a Ostia, in provincia di Roma (29,2 milioni), nel 1999 a Pomigliano d’Arco, Napoli (5,3 milioni) e nel 1998 a Treviso (1,2 milioni). Oggi sabato 13 luglio sarà il giorno fortunato di qualcuno?

Non solo SuperEnalotto però, sia chiaro: anche il Lotto sta dando grosse soddisfazioni ai giacatori, ricorda Agimeg. A Mezzolombardo, in provincia di Trento, la più alta vincita del concorso di giovedì, pari a 64.500 euro per effetto di un terno sulla ruota di Venezia. Seconda vincita di giornata i 62.375 euro vinti a Brescia con una quaterna sulla ruota di Firenze, a fronte di una giocata complessiva di 1,50 euro. Terzo gradino del podio per i 25mila euro vinti a Fiano Romano con un ambo secco ancora sulla ruota toscana, che ieri sera ha visto il ritorno del centenario 41. Infine un accenno al 10eLotto: a Casoria (Napoli) si fa festa con 100 mila euro, frutto di un nove centrato con un’estrazione frequente mettendo in gioco dieci numeri, con una spesa di soli 3 euro. In luce anche i 50 mila euro vinti in provincia di Foggia sempre con un giocata da 3 euro su un’estrazione frequente. Da inizio anno Lotto e 10eLotto hanno assegnato un totale di 3,1 miliardi.

Come si gioca a Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: regolamento

Le regole per giocare a Lotto e SuperEnalotto sono molto semplici. Partiamo dal più antico e forse più amato, il Lotto, che è gestito in Italia dal ministero dell'Economia e delle Finanze, si gioca indicando un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle dieci ruote, con i nomi di alcuni capoluoghi di regione, più la ruota Nazionale. Si può vincere ovviamente azzeccando l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. Le ruote del Lotto rappresentano i capoluoghi che ospitano le 10 estrazioni: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Napoli, Roma, Venezia, Palermo, Milano e Torino a cui si è poi aggiunta quella Nazionale nel 2005.

Protagonista assoluto è però da tempo ilSuperEnalotto, che è senza dubbio il gioco che permette di vincere la cifra più importante. A ogni estrazione si attende di sapere se qualcuno in Italia è diventato milionario indovinando tutti e 6 i numeri estratti e aggiudicandosi il jackpot. Al SuperEnalotto si vince anche se si centrano 5 numeri della serie più il numero “Jolly”, oppure 3, 4 o 5 numeri. C'è anche un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.

Più recente e forse meno immediato è il 10eLotto, strettamente connesso al Lotto, con regole però differenti. All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro e Doppio Oro, opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi i numeri.

SuperEnalotto, quanto costa giocare

Il gioco del SuperEnalotto ha sostituito l'Enalotto dal 3 dicembre 1997. Ventidue anni fa. Si può vincere anche oggi sabato 13 luglio 2019 indovinando le seguenti combinazioni:

due numeri;

tre numeri;

quattro numeri;

cinque numeri;

cinque numeri più numero jolly (5+1);

i sei numeri della combinazione base.

Quanto costa giocare tre volte a settimana? La giocata minima è una combinazione da sei numeri (fino al 31 gennaio 2016 si dovevano compilare due combinazioni da sei numeri su ciascun pannello) per un importo pari a 1 euro (in precedenza 0,50 € per ogni combinazione giocata). Si possono mettere in gioco fino ad un massimo di 27.132 combinazioni (corrispondente a una giocata di 19 numeri su un pannello): costerebbe 27.132 euro. Le possibilità di vincere un determinato premio al SuperEnalotto sono le seguenti:

Numeri corrispondenti Premi % Probabilità di vincita 6 17.4% 1 su 622.614.630 5 + Jolly 13% 1 su 103.769.105 5 4.2% 1 su 1.250.230 4 4.2% 1 su 11.907 3 12.8% 1 su 327 2 40% 1 su 22

Il restante 8,4% del montepremi è riservato ai premi istantanei che i giocatori possono vincere al momento dell'acquisto delle schedine in ricevitoria.