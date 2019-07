Lotto e SuperEnalotto, estrazioni di oggi: i numeri vincenti di martedì 23 luglio 2019

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: l'estrazione di oggi, martedì 23 luglio 2019, come di consueto verrà seguita in diretta su Today.it, a partire dalle ore 20. Su questa pagina tutti i numeri estratti sulle ruote del Lotto e la combinazione vincente del SuperEnalotto: in palio per l'estrazione di stasera un jackpot da 193,5 milioni di euro, il più alto di sempre nella storia del gioco Sisal.

Chi porterà a casa il jackpot milionario? Ormai è più di un anno che la sestina vincente manca all'appello: sarà questa la sera giusta? Scopritelo controllando le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del SuperEnalotto di oggi.

Estrazione SuperEnalotto oggi: la combinazione di martedì 23 luglio

Tra poco su questa pagina verranno pubblicati i numeri vincenti del SupeEnalotto estratti martedì 23 luglio.

Estrazione Lotto oggi: i numeri di martedì 23 luglio (su tutte le ruote)

Come di consueto ci sono naturalmente anche i numeri del Lotto dell'estrazione di stasera: tra poco verranno pubblicati i numeri estratti su tutte le ruote del Lotto nella serata di martedì 23 luglio.

Estrazione 10eLotto oggi: i numeri di martedì 23 luglio

Infine, spazio ai numeri del 10eLotto. I venti numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti su ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro e Doppio Oro, opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi.