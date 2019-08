Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi sabato 3 agosto 2019: numeri vincenti

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: l'estrazione di oggi sabato 3 agosto è in diretta dalle ore 20:00 come sempre su Today.it. Il SuperEnalotto stasera mette in palio un jackpot di 201,4 milioni di euro. La sestina vincente non esce da più di un anno, anche perché le probabilità sono davvero minime: vincere è quasi impossibile. Sarà proprio oggi il giorno giusto? Lo scopriremo stasera su questa pagina quando, oltre ai numeri del SuperEnalotto, verranno estratti anche quelli di Lotto e 10eLotto.

Nessun 6 né 5+ nell'ultima estrazione del SuperEnalotto. Su questa pagina in tempo reale troverete tutti i numeri estratti sulle ruote del Lotto e i numeri vincenti di SuperEnalotto e 10eLotto di sabato 3 agosto 2019. Pubblicheremo anche le quote e vi aggiorneremo sulle vincite eventuali.

Estrazione SuperEnalotto 3 agosto 2019

Ecco i numeri vincenti del SuperEnalotto estratti sabato 3 agosto 2019.

Combinazione vincente SuperEnalotto oggi : 6 16 21 27 33 66

: 6 16 21 27 33 66 Numero Jolly: 1

Numero Superstar: 45

+Aggiornamento+ Nessun '6', nè '5+1', il jackpot sale a 203,4 milioni di euro

Estrazione Superenalotto n.93 di sabato 3 agosto 2019

Superenalotto, le quote

Punti 6: NESSUNO

Punti 5+: NESSUNO

Punti 5: 20 totalizzano Euro: 18.994,93

Punti 4: 1.748 totalizzano Euro: 219,40

Punti 3: 62.549 totalizzano Euro: 18,56

Punti 2: 804.091 totalizzano Euro: 5,00

Superstar

Punti 6SB: NESSUNO

Punti 5+SB: NESSUNO

Punti 5SS: NESSUNO

Punti 4SS: 6 totalizzano Euro: 21.940,00

Punti 3SS: 307 totalizzano Euro: 1.856,00

Punti 2SS: 3.756 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 23.345 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 48.310 totalizzano Euro: 5,0

Lotto, estrazione di sabato 3 agosto

Ecco i numeri vincenti di tutte le ruote del Lotto estratti nella serata di sabato 3 agosto 2019.

BARI 12 61 58 1 71

12 61 58 1 71 CAGLIARI 70 35 62 90 31

70 35 62 90 31 FIRENZE 86 23 26 39 21

86 23 26 39 21 GENOVA 66 47 3 21 25

66 47 3 21 25 MILANO 53 67 40 28 16

53 67 40 28 16 NAPOLI 3 72 53 55 23

3 72 53 55 23 PALERMO 75 44 7 30 63

75 44 7 30 63 ROMA 69 42 68 2 21

69 42 68 2 21 TORINO 50 42 63 18 27

50 42 63 18 27 VENEZIA 47 35 55 17 20

47 35 55 17 20 NAZIONALE 57 19 40 54 45

10eLotto, tutti i numeri vincenti di sabato 3 agosto

Veniamo infine al 10eLotto. Ecco la combinazione estratta, il numero Oro e il Doppio Oro, di sabato 3 agosto 2019.

3 12 23 26 35 42 44 47 50 53 58 61 62 66 67 69 70 72 75 86

NUMERO ORO: 12

DOPPIO ORO: 12 61