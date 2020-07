Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di martedì 7 luglio 2020

Estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di martedì 7 luglio 2020. Tutti i numeri furtunati estratti oggi, le combinazioni e le quote dell'odierna estrazione di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto. Grande attesa per il superenalotto: il jackpot per l'estrazione di questa sera mette in palio 59,5 milioni di euro.

SuperEnalotto oggi, estrazione martedì 7 luglio 2020: i numeri

I numeri vincenti di oggi martedì 7 luglio del SuperEnalotto:

Numeri vincenti: --

Numeto Jolly: --

Numero superstar: --

Su questa pagina, conosceremo tutti i numeri vincenti di oggi: oltre alla combinazione del SuperEnalotto, dalle ore 20:00 verranno pubblicati anche le quote dei vincitori e i numeri vincenti del Lotto e del 10eLotto.

Estrazione oggi Lotto 7 luglio 2020: tutti i numeri vincenti

I numeri vincenti Lotto oggi tutte le ruote, estrazione martedì 7 luglio 2020. Estrazione n°81 del 07/07/2020:

BARI: --

CAGLIARI: --

FIRENZE: --

GENOVA: --

MILANO: --

NAPOLI: --

PALERMO: --

ROMA: --

TORINO: --

VENEZIA: --

NAZIONALE: --

10eLotto, estrazione di oggi: tutti i numeri del 7 luglio

I numeri vincenti del 10eLotto di oggi martedì 7 luglio 2020:

Numeri estratti: --

Numero Oro: --

Doppio Oro: --

Ricordiamo, per quel che riguarda il 10eLotto, che all’estrazione del Lotto è legata solo una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro e Doppio Oro, opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi.