Lotto e SuperEnalotto, dal 24 giugno riparte il conteggio: cosa sapere su vincite e decadenza

Si torna alla normalità anche sul fronte di Lotto e SuperEnalotto. Dal prossimo 24 giugno riparte il conteggio dei termini di decadenza per la riscossione delle vincite conseguite ai giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore. Lo stabilisce l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in una determinazione. Il termine di decadenza per la riscossione delle vincite era stato sospeso dal 23 febbraio, in sostanza questi 4 mesi non devono essere considerati nel conteggio dei termini di decadenza per reclamare una vincita ai giochi numerici a quota fissa (Lotto, 10eLotto, Millionday) e a totalizzatore (SuperEnalotto e derivati, WinForLife, EuroJackpot).

Il Superenalotto continua a correre e nell’appuntamento di giovedì 11 giugno con il ‘6’ in palio ben 49,4 milioni di euro, secondo jackpot più alto d’Europa, alle spalle dei 50 milioni messi in palio dall’Euromillions, ma davanti ai 20 milioni dell’Eurojackpot. Negli Usa invece tengono sempre banco Powerball e Mega Millions, che valgono rispettivamente 22 e 20 milioni di dollari, al cambio 19,5 e 17,5 milioni di euro