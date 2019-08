SuperEnalotto, a Lodi centrato il 6 da oltre 209 milioni di euro (in modo davvero singolare)

Duecentonove milioni di euro, anzi 209.160.441,54 euro: a tanto ammonta il premio per il fortunato giocatore lodigiano che ha indovinato la combinazione vincente del SuperEnalotto estratta martedì 13 agosto 2019 giocando una singola schedina dal valore di due euro.

SuperEnalotto, estratto il 6 da 209 milioni di euro

Il sei da record del Superenalotto è stato centrato a Lodi, in Lombardia. La vincita da 209.160.441,54 euro è stata messa a segno presso il punto vendita Bar Marino di via Cavour 46.

''Si tratta della terza vincita di un certo rilievo nel nostro bar" racconta ad Agipronews il titolare dell'esercizio commerciale. "Nel 2017 sempre qui è stato centrato un 5 da 107mila euro, mentre l'anno scorso è arrivato un 5stella da 50mila euro''.

Per ora, però, nessun indizio sul vincitore. ''La schedina vincente era da 2 euro, ma non so chi sia l'autore della giocata, e al momento non so neanche quando è stata convalidata. Ci troviamo al centro di Lodi, ma qui arrivano parecchi avventori da fuori, innanzitutto per il mercato. È incredibile - conclude, mentre alle sue spalle crescono i rumori dei festeggiamenti - ancora non realizziamo. È un momento bellissimo''.

Il 6 dei record è stato realizzato tramite Quick Pick, il sistema che crea casualmente una schedina di gioco dal terminale senza che sia il giocatore a compilarla fisicamente.

Con l'estrazione di oggi Lodi sale in cima - e presumibilmente vi ci resterà per molto tempo - tra le città baciate dalla dea bendata. Questa è la classifica dei 5 montepremi più alti di sempre nella storia del SuperEnalotto:

13/08/2019 209.000.000,00 euro Lodi; 30/10/2010 177.729.043,16 euro Sperlonga e altre città; 27/10/2016 163.538.707,00 euro Vibo Valentia; 22/08/2009 147.807.299,08 euro Bagnone; 09/02/2010 139.022.314,64 euro Parma e Pistoia.

++ articolo in aggiornamento ++

L'estrazione del Superenalotto di questa sera metteva in palio il montepremi più alto nella storia del concorso di casa Sisal, nonché, al momento, anche il più ricco del mondo. Su questa pagina tutti i numeri estratti sulle ruote del Lotto e i numeri vincenti di SuperEnalotto e 10eLotto di martedì 13 agosto 2019