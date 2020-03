Amici, Al Bano e la battuta in diretta sul Coronavirus

Al Bano cantante, ma soprattutto showman quello che si è visto nella seconda puntata di Amici. In uno studio vuoto - conseguenza del decreto governativo per fronteggiare il Coronavirus - ci ha pensato lui a sdrammatizzare l'emergenza sanitaria che in queste settimane sta vivendo l'Italia. E il pubblico, da casa, si è fatto più di qualche risata.

Il duetto con Nyv è di grande spessore, ma anche molto divertente. "Dimmi quando tu verrai" canta la polistrumentista di 'Amici' e lui risponde "Non lo so", e dopo il celebre "Dimmi quando quando quando" Al Bano la spara: "Quando morirà il virus".

Un siparietto commentatissimo sui social, presi ancora più d'assalto in una serata come quella di sabato...