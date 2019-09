Amici Celebrities, gli eliminati della seconda puntata. Battibecchi tra Bastianich e Platinette

Doppia eliminazione anche nella puntata di sabato 28 settembre di Amici Celebrities. A lasciare lo show di Canale 5 sono stati Cristina Donadio per la squadra bianca e Joe Bastianich per quella blu. Il secondo appuntamento del talent è stato caratterizzato da alcuni battibecchi, primo fra tutti quello tra la padrona di casa Maria De Filippi ed il concorrente Filippo Bisciglia. Acceso diverbio anche tra Joe Bastianich e la super colorata Platinette che ha punzecchiato l'imprenditore newyorkese per quasi tutta la serata, tanto che ad un certo punto Ornella Vanoli le dice: "Stai diventando come Sgarbi".

Eliminati e litigi della seconda puntata

La Donadio ha perso contro Massimiliano Varrese mentre Joe ha perso prima la sfida con Emanuele Filiberto e poi con Francesca Manzini. Il battibecco con Platinette è scaturito dal giudizio negativo di quest'ultima nei confronti delle performance di Bastianich che ha cercato di esibirsi anche cantando in italiano sulle note del celebre brano di Lucio Battisti, Il tempo di morire. Il ristoratore lo scorso sabato era stato criticato per aver interpretato canzoni solo in lingua inglese.

Platinette critica la presunzione di Bastianich

Inutile tentativo di accontentare i giudici, perché a Maurizio Coruzzi, Joe proprio non piace, storcendo il naso anche sull'interpretazione della canzone autobiografica dal sound country 'Joe Played Guitar'. Niente da fare Platinete lo stronca con un "Mi ricorda le atmosfere del country americano, c'è un po' di Springsteen. Ma la sua presunzione va più in là del suo talento" rincarando la dose con "Lei è uno che va a trattare i cuochi come schiavi nei programmi di cucina. E poi fa la pubblicità agli hamburger, come dovrei giudicarla?".

Maria De Filippi prende le difese di Joe

A queste provocazioni Bastianich non ha replicato se non con "Non rispondo a commenti di questo tipo" mostrando un lato quasi sconosciuto al pubblico abituato a vederlo più iracondo nelle vesti di giudice di Masterchef. A prendere le sue difese è Maria De Filippi che precisa: "Lui è famoso, non aveva bisogno di venire qui. Ha veramente la passione, si è messo in gioco a tutti gli effetti".