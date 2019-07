Giornate cinema lucano, Antonio Cabrini: "Il mondiale dell'82 vinto grazie al gruppo, oggi non è facile"

"All'inizio non sapevo cosa poteva legare lo sport al cinema, poi ho capito l'importanza e sono qui ed è bellissimo, soprattutto il contatto con la gente", così Antonio Cabrini commenta ai microfoni di Today il premio ricevuto alle Giornate del Cinema Lucano - Premio Internazionale Maratea. Un riconoscimento per aver portato il calcio italiano sul tetto del mondo, nel 1982, e a proposito di quel mondiale spiega: "Era un gruppo molto forte e compatto, unito. Per quello siamo riusciti a vincere un mondiale. Io mi auguro che possa andare sempre bene per l'Italia, ma non è facile perché ci sono avversari che hanno motivazioni importanti per vincerlo".