Francesco Montanari Miglior Attore a Cannes: la dedica della moglie è irresistibile

Francesco Montanari trionfa a Canneseries come Miglior Attore per la sua interpretazione ne "Il Cacciatore", fiction di Rai 2 sulla lotta tra Stato e mafia siciliana nei primi anni '90 e ispirata alla vera storia del magistrato Alfonso Sabella.

Un successo straordinario per il Libanese di "Romanzo Criminale", che negli ultimi anni non solo sta riscuotendo il grande consenso del pubblico ma ha trovato anche l'amore. I primi complimenti per la vittoria, e certamente anche i più importanti, sono quelli della moglie Andrea Delogu, sposata nel 2016.

La conduttrice radiofonica gli ha dedicato un romanticissimo post su Instagram, commentando con dolcezza la foto della premiazione: "Ma la sua faccia? Sappiate che quando è emozionato e felice fa sempre così... sempre e io mi sento così fortunata ad averti incontrato nella vita. Miglior attore al festival di Cannes Series per #ilcacciatore". Impossibile resistere davanti a un amore così grande.