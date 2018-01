Novello Novelli, la figlia gela Conti e Pieraccioni: "Spariti da un decennio"

La scomparsa di Novello Novelli, simbolo della comicità toscana, è stato un duro colpo per tutto il cinema italiano. Una lunga carriera in cui è stato al fianco di Francesco Nuti, Alessandro Haber, Athina Cenci, Renato Pozzetto, Massimo Ceccherini e Leonardo Pieraccioni. E proprio Pieraccioni, e con lui Carlo Conti, hanno dato per primi sui social la notizia della sua morte.

Un gesto che non è piaciuto molto alla famiglia dell'attore. Su Facebook la figlia, Grazia Novelli, gela i due toscani con un post: "A nome mio e di mia madre ringraziamo le tantissime persone sincere che hanno portato la loro partecipazione. Ringraziamo un po' meno le persone come il signor Pieraccioni e anche il signor Conti, che non si sono fatti più sentire da un decennio (neanche ieri) ma hanno diffuso senza alcun diritto una notizia che avremmo gradito mantenere il più possibile riservata".

Novello Novelli, nato a Poggibonsi (Siena), con alle spalle un passato da geometra, entrò nel mondo dello spettacolo negli anni '80 fino a diventare uno degli attori simbolo della toscanità. E' stato uno dei soci fondatori della Fondazione dei Maledetti Toscani e allenatore dell'omonima squadra di calcio.