GF, televoto pilotato? Barbara rompe il silenzio in diretta

(Nel video in alto, Barbara replica alle accuse di pilotaggio al 'Grande Fratello')

Barbara d'Urso rompe il silenzio. Dopo la bufera online sul presunto pilotaggio del televoto al Grande Fratello a sfavore di Aida Nizar - eliminata inaspettatamente durante l'ultima puntata del reality show - la conduttrice replica con decisione durante l'appuntamento odierno con Pomeriggio 5.

Tre gli indizi sospetti messi sotto la lente di ingrandimento tra Striscia la notizia: il cartellone con scritto 'Aida' che Simona Izzo sventolava sin dall'inizio della puntata, quando ancora non era possibile sapere chi avrebbe raggiunto lo studio; un video apparso il giorno prima della puntata sui social di Barbara, in cui si legge sul gobbo dello studio "Eliminato vs Malgioglio" (quest'ultimo notoriamente in polemica con Aida; infine quel "Tommaso mi giro?" sfuggito allo stesso Malgioglio durante un siparietto di pseudo-polemica con la Nizar, svista che secondo molti andrebbe a ribadire come tutto sia costruito a tavolino.

Ma Barbara non si lascia certo parlare dietro. E così oggi, durante la diretta del suo talk quotidiano, decide di fare chiarezza. Di seguito la sua "arringa" difensiva che chiarisce punto per punto le le critiche.