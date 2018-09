Grande Fratello Vip, nel cast anche Valerio Merola e la marchesa DʼAragona

Adesso sì che la terza edizione del Grande Fratello Vip può iniziare: gli ultimi due nomi che mancavano per completare la rosa dei concorrenti sono stati svelati in anteprima dal settimanale Chi che ha indicato Valerio Merola e Daniela Del Secco D’Aragona - conosciuta dal grande pubblico come la marchesa D'Aragona - come inquilini che della casa più spiata d’Italia.

Valerio Merola e la marchesa D’Aragona al Grande Fratello Vip

La prima puntata del GF Vip 2018 sarà in onda lunedì 24 settembre su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi e la presenza di Alfonso Signorini nel ruolo di opinionista.

Andrea Mainardi, Jane Alexander, Elia Fongaro, Fabio Basile, Eleonora Giorgi, Giulia Salemi, Silvia e Giulia Provvedi, Enrico Silvestrin, Francesco Monte, Ivan Cattaneo, Maurizio Battista, Martina Hamdy, Walter Nudo, Lisa Fusco, Benedettaa Mazza, Stefano Sala: questi i nomi dei protagonisti della terza edizione del reality a cui si aggiungono la marchesa D’Aragona e Valerio Merola, entrambi non nuovi a questo tipo di esperienza televisiva.

Chi è la Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona

La marchesa Daniela Del Secco D’Aragona è una nobildonna italiana diventata nota al pubblico per la sua partecipazione al docu-reality di Rai Due ‘Pechino Express’. E’ stata giurata del programma ‘Selfie - Le cose cambiano’ e opinionista delle trasmissioni di Barbara d’Urso.

Chi è Valerio Merola

Valerio Merola è un conduttore televisivo già concorrente dell’Isola dei Famosi e dal 2015 opinionista del programma ‘Mattino 5’. Da tempo è attivo nella difesa dei diritti degli animali ed è un convinto sostenitore de ‘La Coscienza degli Animali’, la fondazione nata dalla volontà di Michela Vittoria Brambilla e Umberto Veronesi.