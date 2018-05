Grande Fratello 2018, chi è Rodrigo Alves (Ken Umano): scheda e foto

Rodrigo Alves alias il "Ken Umano" è un nuovo inquilino (probabilmente temporaneo) del Grande Fratello 2018, il reality show condotto da Barbara d'Urso con opinionisti Simona Izzo e Cristiano Malgioglio, che va in onda in prima serata su Canale 5 a partire da martedì 17 aprile 2018. Rodrigo fa il suo ingresso nel programma in occasione della puntata di martedì 8 maggio.

Chi è Rodrigo Alves detto il "Ken Umano"



Trentacinque anni, brasiliano, Rodrigo è un imprenditore famoso con il nomignolo di "Ken Umano" per i numerosi interventi di chirurgia estetica a cui si è sottoposto allo scopo di assomigliare al famoso fidanzato di Barbie.

Circa 60 operazioni chirurgiche lo hanno reso star mondiale. L'intervento più invasivo? E' arrivato a togliere le costole per avere un vitino da vespa. Nelle ultime settimane è apparso spesso nei talk condotti da Barbara d'Urso.

"Italia, sei pronta?", ha scritto in una Instagram Stories pubblicata prima dell'ingresso nella Casa ed ha specificato che il titolo di "Ken Umano" spetta a lui, lanciando indirettamente una frecciata ad un inquilino che già abita l'appartamento di Cinecittà, ovvero Angelo Sanzio, anche detto il "Ken Umano Italiano".

Si prospetta una partecipazione scoppiettante.