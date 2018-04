GF, Stefania Pezzopane: "Sono fidanzata con Simone, ma non andrò in studio"

In tanti si chiedevano come Stefania Pezzopane, deputata in carica per il Partito Democratico, avesse preso la partecipazione del fidanzato Simone Coccia Colaiuta, ex spogliarellista e modello a cui è legata da quattro anni, all'edizione in corso del "Grande Fratello". Ebbene, la curiosità del pubblico è stata soddisfatta dal programma radiofonico "Un Giorno da Pecora", che l'ha contattata direttamente.

A dispetto di quanto si insinuasse in rete, Stefania appare serena rispetto al nuovo impegno professionale del suo Simone. “Sono sempre fidanzata con Simone", conferma. Ed aggiunge: "Sono contenta che partecipi al Grande Fratello, è quello che vuole ed è comunque un'esperienza. Quando mi ha detto che avrebbe partecipato mi sono fatta una risata: non ci credevo! Dopo il GF, Simone andrà in America dove ha un progetto che vuol realizzare. Se andrò in studio? Non credo, al momento non abbiamo parlato di niente da questo punto di vista".