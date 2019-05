Grande Fratello, colpo di scena: Vladimir Luxuria entra nella Casa

Nel bed&breakfast del 'Grande Fratello' arriva Vladimir Luxuria. Dopo Alberico Lemme e Guendalina Canessa, la futura "disturbatrice" della Casa di Cinecittà è l'attivista LGBT, che resterà in gioco per due settimane. Ad annunciarlo è stata Barbara d'Urso nel corso dell'ultima puntata di 'Pomeriggio 5'.

Vladimir Luxuria al Grande Fratello

Luxuria entrerà in Casa questa sera. Alle sue spalle diverse partecipazioni a reality show, sia come opinionista (Grande Fratello, Isola dei Famosi), che come concorrente (Isola dei Famosi). Che cosa combinerà questa volta? La tradizione degli "ospiti vip" al GF era già cominciata l'anno scorso con l'ingresso di Rodrigo Alves alias il "Ken Umano" e Fabiana Britto, la modella di Playboy.

Anticipazioni Grande Fratello

Tra le altre anticipazioni di quanto vedremo nella puntata in onda stasera, a partire dalle 21.30, su Canale 5, anche la resa dei conti per Francesca De André, che vedrà nuove foto del fidanzato Giorgio Tambellini insieme ad un'altra donna: come la prenderà? Ed ancora la richiesta di Eliana Michelazzo, agente di Pamela Prati, ad entrare in gioco "per sfuggire alla troppa pressione mediatica". A risponderle è stato in anticipo l'editore Piersilvio Berlusconi, che ha messo il veto sulla sua partecipazione al reality di Mediaset, ma Eliana sembra intenzionata a prendere ugualmente parte alla diretta...