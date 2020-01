GF Vip, Andrea Montovoli rompe il silenzio sull'amore: "Ecco perché sono single da tre anni" (VIDEO)

Moro, occhi verdi e fisico statuario, l'attore e sex symbol della Casa confessa con amarezza le sue difficoltà a conoscere la donna giusta: "Non è facile trovare materia prima per metter su famiglia - confida alla coinquilina Fernanda Lessa - Dai 25 ai 35 anni sono cambiato tanto. E adesso in una donna cerco altre cose a cui prima magari non davo peso".