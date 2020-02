Antonella Elia detta 'Bambola Assassina': la showgirl sbotta contro Valeria Marini

(Nel video lo sfogo di Antonella Elia)

La rivalità fra primedonne infiamma la Casa del Grande Fratello Vip. E' la storia più vecchia del mondo - Bagaglino docet - eppure a ravvivare un'edizione un po' scarica bastava questo: due showgirl figlie degli anni '90 sotto lo stesso tetto.

L'ingresso di Valeria Marini, che aveva già partecipato al reality quattro anni fa, non è andato giù ad Antonella Elia, che vede in questo modo minacciato il suo primato di 'personaggio' della Casa. E ha ragione, perché la soubrette 'stellare', almeno sotto questo punto di vista, ha talento da vendere e lo sfoggia appena può.

Altro che antipatia, questa è una gara a chi provoca di più e un pareggio il pubblico se lo sogna. Valeriona, ancora fresca, gioca in attacco e costringe l'affaticata Antonella - reclusa da un mese e mezzo - quasi alla ritirata. "Bambola assassina", così la Marini definisce la bionda antagonista che sbotta e chiede aiuto ai suoi prodi Antonio Zequila e Aristide Malnati: "Difendetemi un attimo! E' qui da due giorni e mi chiama bambola assassini. Io la prendo a calci nel culo. Non posso vivere così, zittitela a quell'imbecille! Io non posso impazzire. Ma perché nessuno mi difende?".

La domanda è un'altra: "Ma perché non ci avevano pensato prima?". Valeria e Antonella eroine di questo Gf Vip.