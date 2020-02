Asia Valente rivela il caso 'Bugo - Morgan' ai concorrenti del GF Vip: provvedimento in arrivo?

Contro ogni aspettativa, il caso Bugo – Morgan scoppiato al Festival di Sanremo è entrato anche nella Casa del Grande Fratello Vip, riportato com’è stato agli inquilini da Asia Valente tra le ultime aspiranti concorrenti ammesse nel reality di Canale 5. Tuttavia, il racconto della giovane influencer troppo ingenuamente riferito ai compagni di avventura rischia di ritorcersi contro di lei, in quanto palese violazione di una norma del regolamento del programma che vieta agli ospiti e chi entri nel gioco in corsa di informare i concorrenti dei fatti accaduti all’esterno.

Il racconto di Asia Valente sul caso ‘Bugo – Morgan’

“Ragazzi, a Sanremo è successo un casino assurdo”, ha esordito Asia Valente parlando con i compagni: “Praticamente c’era Malgioglio, no Morgan, scusate. Doveva cantare con un tipo sconosciuto. Morgan è entrato sul palco cantando parole che vanno contro di quello e quello ha lasciato il palco”. Immediata la reazione di Paola De Benedetto che le ha fatto notare subito la violazione della regola, salvo poi essere interrotta dalla regia che ha immediatamente cambiato inquadratura.

A questo punto toccherà aspettare la puntata di questa sera per vedere se il Grande Fratello Vip prenderà dei provvedimenti contro la potenziale concorrente oppure si limiterà a una qualche punizione.

(Di seguito il video del racconto ripreso da un utente su Twitter)