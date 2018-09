Grande Fratello Vip 3, chi è Ivan Cattaneo: scheda e foto

Ivan Cattaneo è uno dei 18 protagonisti del "Grande Fratello Vip 3", in onda ogni lunedì a partire dal 24 settembre in prima serata Canale 5, condotto da Ilary Blasi con la partecipazione di Alfonso Signorini.

Chi è Ivan Cattaneo, carriera e vita privata

Bergamasco, classe 1953. Esordisce nel 1975 con il suo primo album "UOAEI", mentre nel '77 pubblica "Primo secondo e frutta (Ivan compreso)", album ironico e stravagante che contiene il suo grande successo "Maria Batman". Si impone come uno dei personaggi più bizzarri degli anni '80, collaborando con i primi gruppi punk-rock della scena italiana come i Revolver e gli Elektroshock.

A consacrare il suo successo il singolo "Polisex", il suo brano più popolare di sempre. Parallelamente all'attività cantautoriale, Cattaneo porta avanti la passione per i revival e crea a Rimini, con Caterina Caselli e Red Ronnie, la discoteca "Bandiera Gialla", titolo del suo album di cover. A parte un momentaneo ritiro dalle scene alla fine degli anni '80, durante il quale si è avvicinato alla pittura, la sua presenza sui palcoscenici italiani ha sempre riscosso un grande successo.

Icona del mondo omosessuale, non si sa molto della sua vita privata, ma non ha figli. Si definisce sposato con la vita, ironico e impaziente. Partecipa per disintossicarsi dal suo cellulare, per farsi conoscere dalle nuove generazioni, ma anche per fare penitenza per aver abbandonato la tv 20 anni fa.