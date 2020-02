Clizia frena su Paolo: "Non mi va di rendere conto a tutti dei miei sentimenti"

(Clizia Incorvaia confessa a Licia Nunez di sentire il bisogno di contenersi e fare un passo indietro con Paolo Ciavarro)

Dopo aver ceduto all’attrazione nei confronti di Paolo Ciavarro che pare non essere solo fisica, Clizia Incorvaia sembra essere in preda a una crisi che non le consente di vivere pienamente la sua storia all’interno della Casa del Grande Fratello Vip.

Un po’ per colpa delle telecamere, un po’ per via del pensiero di aver lasciato in sospeso una frequentazione prima di iniziare la sua esperienza televisiva, la ex moglie di Francesco Sarcina ha confidato a Licia Nunez il pensiero di frenare la conoscenza con il compagno di avventura. “Non mi va di rendere conto a tutti dei miei sentimenti... Ho pensato all’esterno, cosa che non ho mai fatto finora, altrimenti non sarei nemmeno riuscita a dare un bacio. Vorrei da una parte vivermi questa bellezza senza sentirmi in colpa e lasciarmi andare, dall’altra parte c’è il mio senso etico che mi sta tormentando. Mi preoccupo di cosa possano pensare gli altri”, ha affermato Clizia: “Per Paolo, non mi preoccupo. Lui è sensibile e capirebbe”.

Intanto l’uomo, Tiberio Carcano, frequentato dalla donna prima di entrare nella Casa del GF Vip ha spiegato di non essere fidanzato con lei, dichiarazioni confermate anche dall’amica Barbara d’Urso nel corso dell’ultima puntata di’Pomeriggio 5’: “Quando è entrata nella Casa lui le ha detto di comportarsi da donna single. Le aveva chiesto anche di essere riservata. Quindi adesso che è uscito fuori il suo nome, lui è sotto shock.