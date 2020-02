Gf Vip, Fabio Testi massaggia il lato b di Asia Valente: "Hai un bel panettone"

(Nel video Fabio Testi massaggia Asia Valente)

Incontro ravvicinato in sauna tra Fabio Testi e Asia Valente. L'attore, noto tombeur de femmes, ha proposto alla novella gieffina un massaggio ai glutei e lei, compiaciuta, non si è tirata indietro. "Non è tondo e duro - spiega Asia, compiaciuta del suo lato b - Questo è morbido. Fa sesso".

Parole ammiccanti, ma l'attore è super professionale: "Mica vogliamo fare sesso qui, non scherziamo. Questo è un massaggio dermatologo". "Sei bravo - incalza lei - Ci vuole per massaggiare me". A quel punto Testi si lascia andare: "Ne hai tanto, poi diventa piacevole dal punto di vista dei giochini. Hai un bel panettone eh! Un bel pandoro veronese, di quelli giusti da mangiare a Natale, ma anche a Pasqua".

Appuntamento a una nuova seduta: "La prossima volta facciamo con l'olio" promette Fabio Testi.