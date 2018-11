Gf Vip, Monte e l'addio di Cecilia: "Non doveva accadere qui dentro"

(Nel video sopra Francesco Monte si confida con Andrea Mainardi)

Francesco Monte sta iniziando piano piano a sciogliersi nei confronti di Giulia Salemi. L'attore non vuole correre, ma inizia ad avere le idee più chiare, come ha condifato ad Andrea: "Lei è buonissima. Gliel'ho detto già da terzo giorno, che sono contentissimo di aver distrutto tutti i pregiudizi che avevo. In determinate situazioni mi sta dando la dimostrazione di tante cose. Glielo sto facendo capire con un abbraccio in più, cercandola, mentre prima mi limitavo perché ero confuso e potevo creare un problema in lei. Io ho tante paranoie che se ci fossimo frequentati fuori non me le sarei fatte, perché mi sarei sentito più libero, anche di sbagliare".

Il pensiero poi torna su Cecilia Rodriguez, che proprio nella Casa del Grande Fratello Vip, l'anno scorso, si è innamorata di Ignazio Moser decidendo di mettere fine alla loro storia, dopo 5 anni. "La cosa di cui le do atto è che si sia presa il giusto tempo e non si sia lasciata trascinare dalla fisicità, dall'attrazione, ma si è presa il giusto tempo per capirlo dentro, per capire che si stava innamorando di un altro - ha detto Monte - Per come ragiono io non doveva accadare qui, doveva succedere in un altro contesto e prendere decisioni. Doveva avere comportamenti diversi. Dall'altra parte tanto di cappello che si è presa il giusto tempo e quando l'hai capito hai fatto la tua scelta. Il gran coraggio che ti viene in situazioni del genere è dettato un pochino da una forma di egosimo perché ti rendi conto che una cosa non ti va più bene. Questo ragionamento va bene ma non quando sei qui. Non ho più 15 anni che litigo sul perché è successo, il perché ce l'ho davanti agli occhi oggi, posso solo contestare il modo e il contesto".