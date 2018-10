Gf Vip, Monte ferito dalla mamma di Giulia: "Non sono un irrispettoso"

(Nel video sopra il confronto tra Francesco Monte e Giulia Salemi dopo la puntata di lunedì)

L'ingresso in Casa di Fariba, mamma di Giulia Salemi, è stato senza dubbio uno dei momenti più imbarazzanti della puntata di lunedì. La ramanzina rifilata a Francesco Monte per alcuni comportamenti nei confronti della figlia, ha continuato a far discutere anche dopo la diretta, soprattutto i diretti interessati.

"L'unica cosa che non mi è piaciuta è il fatto che mi abbia detto 'rispettala' - si è sfogato in giardino con Giulia l'ex tronista - Quella frase non mi è piaciuta. L'ho trovata fuori luogo. Non sono un maleducato, non sono un irrispettoso. Tant'è che poi ho sdrammatizzato. Anche io sono arrivato qui dentro con una serie di informazioni distorte e sbagliate su di te, ma prima di palesarle mi sono accertato di conoscerti. Quella è una forma di rispetto che ho avuto non conoscendoti. Tutto quello che ci ho messo dopo è una totale forma di rispetto per te, per me e per un 'noi', amici o per quello che poteva o che potrebbe essere. Mi è dispiaciuto sentire quella frase".

La discussione è proseguita in salotto, e i tentativi da parte di Giulia di giustificare sua madre sono stati inutili. Francesco è rimasto molto ferito da quelle parole. "Anche io sono figlio di qualcuno - ha spiegato Monte - Tu pensi che mio padre non vorrebbe andare a difendermi in tutti i posti dopo quello che mi hanno detto?".