Gf Vip, Serena Enardu assalita dai sensi di colpa: "Sarei da prendere a ceffoni"

( nel video in alto lo sfogo di Serena Enardu nella casa del Gf Vip)



Crollo emotivo per Serena Enardu all'interno della Casa del Grande Fratello Vip. Si sente in colpa per il suo comportamento nei confronti di Pago quando erano concorrenti della seconda edizione di Temptation Island Vip. Serena, in quel 'viaggio nei sentimenti', si era avvicinata molto, troppo, ad Alessandro Graziani, tentatore del villaggio, confessando a Pago di non amarlo più e mettendo fine alla loro relazione durata 7 anni. Qualche mese dopo ha cercato di riconquistarlo fino ad entrare nella Casa più spiata d'Italia nel tentativo di ricostruire la loro storia d'amore. Ma adesso i sensi di colpa la stanno assalendo.

Serena in lacrime: "Sono stata superficiale"

Serena ha iniziato a parlare del suo stato d'animo con Pago prima di essere chiamata dal Grande Fratello nel confessionale. "Sono stata superficiale" gli ha detto in lacrime mentre erano sul divano. "Quello che stai dicendo è vero ma non cambia ciò che sta succedendo, non cambia il fatto che stiamo ricominciando" queste le parole di Pago che ha cercato di tranquillizzarla.

Serena nel confessionale

Lo sfogo è proseguito all'interno del confessionale: “Prima era proprio convinta che quello che avevo fatto era giusto, oggi mi rendo conto che sono passata sopra alla nostra relazione con un trattore, ho distrutto tutto. Facendo male a me, a lui e alla mia famiglia, alla sua”. Poi pensando alla madre di Pago ha aggiunto: “Non oso immaginare cosa può aver provato anche la madre nel vedere il figlio così, mi avrà odiato giustamente”. “Sarei da prendere a ceffoni, ma lui sin da subito appena siamo usciti da lì ha trovato il modo di farmi stare tranquilla. Io anche lì ho perseverato”. “Mi rendo conto che sono stata rude. Lui è così certo, ma me lo merito?”.