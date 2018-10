Gf Vip, Ilary tuona contro Corona: la frecciata in diretta

Non si è mai presentato in puntata, eppure Fabrizio Corona è uno dei grandi protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip. La relazione con Silvia Provvedi - finita pochi mesi fa - tiene banco di settimana in settimana e non scalda solo gli animi dei diretti interessati.

A infuocarsi spesso e volentieri è anche Ilary Blasi, protagonista di un botta e risposta a distanza con l'ex re dei paparazzi. Lei lancia frecciatine in diretta tv, lui risponde via social. L'ultima stoccata della padrona di casa, lunedì in diretta dopo le parole della mamma di Silvia Provvedi, che ha alzato accuse pesanti contro l'ex genero.

"Questa è la sua versione" sottolinea la padrona di casa alla signora Monica, per poi incalzare: "Se Fabrizio Corona vuole venire a raccontare la sua versione noi siamo qui, tutti i lunedì, come sempre. Se vuole venire bene, altrimenti ce ne faremo una ragione". La vera stoccata, poi, rispondendo a Signorini che ha anticipato la pubblicazione di una lettera di Corona: "Le lettere e i tweet di Fabrizio Corona lasciano il tempo che trovano visto che cambia idea ogni giorno".

La polemica si infiamma sempre di più. Alla prossima puntata.