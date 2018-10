Gf Vip, rivelazione bomba in Casa: chi è il fidanzato di Ivan Cattaneo

(Nel video sopra la rivelazione di Ivan)

Qualche settimana fa le lacrime per l'ex compagno, con cui ha avuto una relazione lunga 18 anni, ma il vero colpo di scena di Ivan Cattaneo c'è stato questo weekend. Il cantautore ha rivelato a Silvia e Martina di avere un fidanzato.

"Ha la barba scura, i capelli ricci" così lo descrive, ma quando le ragazze gli chiedono quanti anni ha tentenna. "Come Elia" risponde poco dopo, quindi 27. "Ti tratti bene" gli fanno ironicamente eco le due. Poi la bomba: "Ha anche la ragazza, è quello il problema. Non ne ho mai parlato in Confessionale non per me, ma per lui". Ormai, però, la frittata è fatta...