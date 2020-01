Grande Fratello Vip, chi è Licia Nunez: lavoro e vita privata della concorrente

Licia Nunez è tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 2020, il reality show di Canale 5 al via a gennaio con il debutto di Alfonso Signorini alla conduzione e di Wanda Nara e Pupo come opinionisti. Per scoprire tutto quello che c'è da sapere sulla showgirl, dalle informazioni biografiche a quelle professionali, ecco una scheda che fornisce tutti i dettagli.

Chi è Licia Nunez

Licia Nunez, pseudonimo di Lucia Del Curatolo, è nata a Barletta nel 1980. Ha iniziato a lavorare come modella finché nel 2000 non intraprende la strada della recitazione che la porta nel 2003 a un ruolo nel film ‘Alla fine della notte' di Salvatore Piscicelli. Dopo altre esperienze cinematografiche prende parte a soap di successo come ‘Incantesimo' dove interpretava Nicoletta Capirossi e ‘Vivere' nel ruolo di Barbara Ponti. Tra i suoi personaggi più famosi c’è quello di Elena Monforte nella serie tv ‘Le tre rose di Eva'. In tv ha partecipato anche a programmi come Eurogol, Notti mondiali e Vivere da campioni.

Chi è Licia Nunez, vita privata

Licia Nunez ha avuto una relazione con Imma Battaglia, attualmente sposata con Eva Grimaldi, che in un’intervista al settimanale Chi nel 2017 dichiarò di essere sua fidanzata proprio quando conobbe l’attuale moglie. Oggi risulta single.

Chi è Licia Nunez, partecipazioni ad altri reality show

Licia Nunez ha partecipato alla quinta edizione del reality show di Rai Uno ‘Ballando con le stelle’ in coppia con il ballerino professionista Dmitry (Dima) Pakhomov.

Lucia Nunez, concorrente del Grande Fratello Vip: foto Instagram