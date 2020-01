Gf Vip, colpo basso per Pago: Serena Enardu pronta a entrare in Casa

(Nel video sopra Pago parla di Serena)

Nemmeno il tempo di presentare tutti i concorrenti, che al Grande Fratello Vip 4 va già in onda il primo colpo di scena. Serena Enardu, ex compagna di Pago - dal quale si è separata bruscamente questa estate dopo la partecipazione a Temptation Island Vip - è pronta a entrare in Casa per un chiarimento con il cantautore, ancora ignaro di tutto ciò. Sarà il pubblico, attraverso il televoto, a decidere se questo confronto 's'ha da fare': venerdì la sentenza.

Nel frattempo Pago ha iniziato con spensieratezza questa nuova avventura, che potrebbe essere presto minata dall'arrivo della ex. "Ho fatto di tutto per non vedere queste immagini durante la messa in onda perché ho vissuto male quella situazione - commenta il cantante davanti a un video con i loro momenti più difficili e dolorosi a Temptation -. Ora non mi fa più l'effetto di prima, anche se riaccendere quell'interruttore non mi fa molto piacere. Ho ancora un grande sentimento per lei, non lo nego".

A quel punto Alfonso Signorini gli chiede se vuole dirle qualcosa in diretta, ma lui taglia corto: "No, voglio andare avanti". In studio Serena è emozionata e scossa allo stesso tempo, convinta di volere un confronto lucido che non ci è ancora stato dopo la fine della loro storia d'amore, durata 7 anni: "Comprendo che lui voglia ricominciare. Lui vuole ricominciare a vivere, ma finché non si chiude il capitolo fra noi non potrà farcela". E la parole fine, tra loro, ancora non è stata detta.