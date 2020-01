Gf Vip, tensione tra Pago e Salvo: "Serena ti ha fatto fare una figura di m***"

(Nel video sopra la discussione tra Salvo e Pago)

Gli ex gieffini, finora blindati nel 'Privè', hanno raggiunto i vip in Casa per una cena tutti insieme. Dall'allegria alla tensione, però, è un attimo. Ad accendere gli animi Serena Enardu, protagonista di un confronto con Pago venerdì sera e adesso fuori ad aspettarlo.

Una storia che il cantautore dovrebbe dimenticare secondo Salvo Veneziano, durissimo nei confronti di lei. "Mi sono separato dalla mia ex moglie e dopo tre anni ci sono tornato - ha spiegato Pago - Tutti a dire 'la minestra riscaldata no', ma la minestra riscaldata mi ha fatto avere la gioia più grande della mia vita, che oggi ha 10 anni. Mi va bene anche super riscaldata la minestra".

Un discorso che non attacca con il pizzaiolo siciliano, che ha seguito la loro storia a Temptation Island Vip: "Serena ti ha fatto fare una figura di merda di quelle mai viste. Io da uomo mi sono sentito umiliato per te. Lei ti ha mancato di rispetto in una maniera assurda, soprattutto per quello che ha detto di te. Dopo tutto quello che le è uscito dalla bocca non dovresti nemmeno più parlarci. Una persona che ti ama non ti può umiliare. T'ha fatto passare per un pagliaccio, per uno sfigato".

La discussione è andata avanti, coinvolgendo anche Pasquale Laricchia, finché Pago non ha perso la pazienza: "Sembra che sono un deficiente! Venite qua a darmi del pagliaccio, dello sfigato. Dico ok la prima volta, ok la seconda, poi basta. Quello che decido di fare lo decido io e va rispettato".