Teresanna Pugliese rivela l’infanzia difficile: “Non vedo mio padre da quando avevo 12 anni”

(Teresanna Pugliese si ritrova a parlare con Adriana Volpe del suo passato senza un padre e con una madre costretta a crescere 4 bambini da sola)

Teresanna Pugliese è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip come aspirante concorrente del reality che questa sera torna con un nuovo appuntamento su Canale 5. L’ex volto di Uomini e Donne ha iniziato a prendere confidenza con i compagni fino a raccontare di aver vissuto un’infanzia molto difficile segnata dall’assenza del padre e dalla quotidianità vissuta con la madre che ha cresciuto da sola i suoi quattro figli.

Teresanna Pugliese: “Mia madre è scappata da mio padre per salvarsi”

“Mia madre si innamorò della persona sbagliata, ebbero 4 figli e questo l’ha condizionata per tutta la vita. Mio padre era una persona non lucida, le ha fatto del male e avrebbe potuto farlo anche a noi. Lei decise di scappare, lì è una questione di salvarsi”: Teresanna Pugliese ha iniziato così, durante una conversazione molto intensa con Adriana Volpe, il racconto della sua difficilissima infanzia.

“Io avevo 4 anni, mio fratello era più grande di 3 anni e mezzo e i gemelli erano più piccoli di 3 anni e mezzo… I primi anni furono terribili, la nostra prima casa fu quella di mio nonno a sei anni”, ha ricordato che ha rivisto il padre quando aveva 12 anni e poi mai più: “Mia madre non ci ha mai parlato male di lui e io ero convinta che sarebbe tornato, che non veniva perché non poteva e che quando sarebbe arrivato ci avrebbe portato in una casa grande. Coltivavo questa speranza, ma quando l’ho visto, ho capito che era finita”.

“Così sono diventata maggiorenne a 12 anni”

“Sono diventata maggiorenne a 12 anni. Io a sette anni pulivo casa, lavavo le pentole e badavo ai fratello più piccoli”, ha aggiunto ancora Teresanna esaltando la personalità della madre che, nonostante le difficoltà anche economiche, ha cresciuto con amore lei e i suoi fratelli: “E' una donna che ha avuto il coraggio e la forza di cambiare le sorti della sua famiglia”, ha detto a una commossa Adriana Volpe.

Teresanna Pugliese oggi è mamma di un bambino, Francesco, nato dall’amore per il marito Giovanni Gentile: “Alla fine Dio mi ha premiato”, ha affermato.