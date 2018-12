Tutti pazzi per Anastasio, chi è il rapper vincitore di X Factor 2018

Titoli di coda per la dodicesima edizione di X Factor che giovedì sera ha proclamato il suo talento musicale. E' Anastasio il vincitore del talent di Sky Uno, arrivato fino in fondo dai 40 mila aspiranti delle prime selezioni, battendo in finale Naomi (altra grande scoperta di quest'anno).

Il rapper con l'animo da cantautore ha messo d'accordo giudici e pubblico fin dalle prime puntate. La sua, per certi versi, era una vittoria annunciata, anche se la cantante lirica convertita al pop da Fedez aveva tutte le carte in regola per il colpo di scena, che però non c'è stato. Ha vinto l'originalità di Anastasio, con la sua voce poco pulita ma dalla scrittura eccezionale (il suo inedito "La fine del mondo" è già disco dìoro), fiore all'occhiello di Mara Maionchi, in questa edizione alla guida degli Under Uomini.

Chi è Anastasio, il vincitore di X Factor 2018

Marco Anastasio, 21 anni, è di Meta di Sorrento, dove vive insieme alla famiglia. Iscritto al terzo anno della Facoltà di Agraria, gli mancano 4 esami alla laurea, ma la musica è la sua passione, anche se ultimamente l'aveva un po' accantonata. Già noto agli amanti del rap grazie al suo canale YouTube, dove da anni pubblica i suoi singoli e dove ha pubblicato anche il primo EP. Tra le canzoni più cliccate la sua versione di "Generale" di Francesco De Gregori. Come punti di riferimento musicali Fabri Fibra, Caparezza e Mondo Marcio, anche se il suo spiccato lato cantautoriale lo distingue dal resto della scena rap, e forse è proprio questa l'arma vincente di questo giovane e promettente artista. Prima di partecipare a X Factor la decisione di cambiare il suo nome d'arte, "Nasta", facendosi chiamare con il suo cognome: "Anastasio è il mio cognome e vorrei essere semplicemente me stesso. La sincerità paga e io non ho voglia di costruirmi un personaggio. Nasta era figo, Anastasio sono io".