“Qui dove il mare luccica”: con Today a bordo di Brilla&Billy, la barca di Lucio Dalla | Esclusiva

Non un “semplice” yacht, ma una casa estiva in cui il cantautore bolognese amava trascorrere le giornate, invitare amici e soprattutto comporre. Uno studio di registrazione galleggiante che ha visto nascere alcune delle sue indimenticabili canzoni. Lì sopra, se ci si mette in ascolto, Lucio Dalla ancora si sente.