Elisa per i bambini con Save the Children: l'anteprima del brano "Promettimi"

Elisa diventa Ambasciatrice di Save the Children per difendere il futuro dei bambini nel mondo. Ad accompagnare l’ingresso della cantautrice nella famiglia dell’Organizzazione, in anteprima l’inedito brano “Promettimi” colonna sonora di un video, realizzato dal regista Riccardo Milani, con Elisa dolce protagonista assieme a tanti bambini.

Il video diffuso oggi in occasione del lancio della campagna di Save the Children Fino all’ultimo bambino per lottare contro la malnutrizione. Anche quest’anno tutti possono sostenere la campagna grazie al numero solidale 45533 attivo dal 15 ottobre al 14 novembre.