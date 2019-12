Fedez rivela: “Ho un rischio sclerosi multipla. Devo scegliere le mie battaglie”

Una rivelazione inaspettata è quella rilasciata da Fedez a Peter Gomez nella prima puntata di stagione del programma di ‘La Confessione’ , in onda stasera alle 21.25, sul Nove. Con la voce comprensibilmente emozionata, il rapper ha spiegato come l’esito di alcuni esami medici abbia riscontrato il rischio di sclerosi multipla, malattia neurodegenerativa che colpisce il sistema nervoso centrale.

“Durante una risonanza magnetica mi è stata trovata una cosa chiamata ‘demielizzazione’ nella testa”, che, potenzialmente, può essere il sintomo della sclerosi multipla”, afferma Fedez nell’anticipazione dell’intervista pubblicata dal sito del Fatto Quotidiano. Una presa d’atto che “per me è stato motivo per iniziare un percorso per migliorare e per scegliere le mie battaglie”.

Fedez rivela il rischio di sclerosi multipla: “Mi ha fatto capire le mie priorità”

Federico Lucia, 30 anni, in arte Fedez, intervistato da Peter Gomez ha rivelato questa terribile “scoperta, fatta dopo un controllo medico”. Alla domanda del direttore de ilfattoquotidiano.it su cosa farà nel futuro: “Eh, bella domanda. E’ successo un evento importante, difficile, che mi ha fatto capire le mie priorità”, ha risposto: “Durante una risonanza magnetica mi è stata trovata una cosa chiamata ‘demielizzazione’ nella testa, che è una piccola cicatrice bianca. Sono dovuto restare sotto controllo perché, clinicamente, quello che mi hanno riscontrato è una sindrome radiologicamente verificata, ovvero la demielizzazione è quello che avviene quando hai la sclerosi multipla”.

Commuovendosi per le forti dichiarazioni, l’ex giudice di X-Factor, marito di Chiara Ferragni e papà del piccolo Leone, ha poi aggiunto: “Ti trovano questa cosa e ti dicono: ‘Guarda, devi stare sotto controllo’ perché può essere, come no, che si tramuti in sclerosi. Questo è stato per me il motivo di iniziare un percorso per migliorare e per scegliere le mie battaglie”.

Fedez tranquillizza i fan su Instagram

Dopo la pubblicazione delle anticipazioni della sua intervista in cui racconta di essere sotto controllo per un "rischio sclerosi multipla", Fedez ha tenuto a precisare di stare bene in virtù della preoccupazione suscitata nei fan: ''Stasera ci sarà una mia lunga intervista con Peter Gomez a 'La Confessione sul Nove. Sentivo il bisogno di tirare fuori un po' di cose accadute nell'ultimo anno per chiudere un cerchio e guardare avanti", ha affermato attraverso le sue storie Instagram. "Ho visto che sono già usciti tanti articolialcuni con dei titoli molto allarmanti. Purtroppo o per fortuna (dipende dai punti di vista) sto bene. Vi chiedo di guardare l'intervista completa. Quello che dico non si riesce a riassumere in un titolo. Ribadisco che sto bene".