Ghali aggredito nel giardino della sua villa

Da Benevento a Milano per incontrare Ghali, ma non a un firmacopie, tantomeno in giro per la città. Una fan del rapper ha fatto irruzione nel giardino della sua villetta di Buccinasco - alle porte del capoluogo lombardo - distruggendo alcuni vasi e infine aggredendo il cantante. E' accaduto nella serata di sabato 11 luglio, dopo le otto, come riporta Milano Today.

Sul posto i carabinieri e la polizia locale, oltre ad una amblanza inviata dal 118. Protagonista dell'episodio una ragazza di 22 anni che ha dichiarato poi di essere arrivata da Benevento per incontrare Ghali, ma era decisamente "su di giri" e arrabbiata. Dapprima si è scagliata contro la Bmw dell'artista, parcheggiata lungo la strada, poi ha scavalcato il cancello del giardino e ha distrutto alcuni oggetti, tra cui dei vasi. Quando è arrivato il rapper, ha iniziato a inveire contro di lui e a insultarlo, tanto che Ghali, sconvolto, le ha chiesto più volte che cosa le avrebbe fatto per tanta irruenza.

Bloccata dai carabinieri, la ragazza è stata poi portata al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo per l'agitazione che aveva manifestato. Sono tuttora in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine. Probabilmente tutto finirà con una denuncia per violazione di domicilio e danneggiamenti.